Тихорецк, Краснодарский край, , 09:18 — REGNUM В Краснодарском крае суд отправил под стражу бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в смертельном ДТП вечером 7 марта. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

25-летнему бывшему полицейскому-водителю линейного отдела полиции ОМВД России на станции Казанская следователем предъявлено обвинение в том, что он, находясь нетрезвым за рулём, нарушил правила дорожного движения и стал виновником ДТП, в результате которого погибли два человека, ещё двое, в том числе ребёнок, получили травмы.

Предварительно установлено, что вечером 7 марта 2021 года обвиняемый двигался на своем автомобиле Opel по улице Гражданской в городе Тихорецке. По версии следствия, водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, превысил разрешенный скоростной режим и, не убедившись в безопасности маневра, выехал на перекресток. В результате он столкнулся с двигавшимся по улице Гоголя автомобилем «Лада Самара» под управлением 44-летнего мужчины. В результате ДТП водитель второго автомобиля и его 46-летний пассажир от полученных травм скончались на месте, 34-летняя женщина и пятилетний мальчик, находившиеся в той же машине, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

9 марта по ходатайству следствия суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.