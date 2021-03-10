Улан-Удэ, , 08:08 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в республике стали 732 человека, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число подтверждённых случаев заражения достигло 34 718. Из них к настоящему времени выздоровели 32 470 человек. 699 пациентов остаются на лечении в стационарах, в том числе 79 больных в тяжёлом состоянии. 817 человек лечатся на дому в амбулаторном режиме.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1049 коек, занято — 699, свободно — 350 коек. Занятость коечного фонда составляет 66,6%», — отметили в оперштабе.