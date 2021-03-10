Нью-Дели, , 07:50 — REGNUM Закупку у США 30 многоцелевых беспилотных летательных аппаратов MQ-9B Predator на общую сумму в $3 млрд планируют осуществить власти Индии. Об этом 9 марта сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По информации, которую передали журналистам, индийское руководство примет решение о сделке в апреле. В материале отмечается, что в настоящее время у вооруженных сил страны есть лишь разведывательные беспилотники.

При этом, приняв на вооружение MQ-9B Predator, Индия сможет лучше отслеживать перемещение китайских кораблей в море. В Bloomberg добавили, что 2020 году индийские власти взяли в аренду у США два таких аппарата, не оснащенных боевыми средствами.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября агентство Reuters распространило информацию о том, что американские власти предлагали Объединенным Арабским Эмиратам закупить за $2,9 млрд 18 тяжелых беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper.

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