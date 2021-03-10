Чебоксары, , 09:13 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор 17-летнему подростку, которого обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении 60-летней матери его друга. Фигурант уголовного дела получил условный срок, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашской Республике.

Правоохранители установили, что преступления были совершены ночью 8 декабря 2020 года в одной из деревень Канашского района, злоумышленник на тот момент был пьян.

По данным следствия, около 2 часов ночи несовершеннолетний незаконно проник в дом к 37-летней односельчанке, предложив вступить с ним в половую связь. Женщина отказала непрошеному гостю и выгнала из дома. В управлении также выяснили, что через час злоумышленник проник в дом к 60-летней матери своего друга.

«Подойдя к спящей женщине, применяя физическую силу, он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», — говорится в сообщении ведомства.

Обвинение было предъявлено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139 УК РФ («Незаконное проникновение в жилище»), ч. 1 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Суд признал подростка виновным, назначив два года десять месяцев условного срока. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года в Чебоксарах 19-летний парень и его 15-летний друг осуждены за групповое изнасилование, совершённое в марте прошлого года. Жертвой стала 20-летняя девушка. Тогда суд назначил несовершеннолетнему два года и три месяца лишения свободы в воспитательной колонии, его сообщнику — четыре года колонии общего режима.

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