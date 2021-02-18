Чебоксары, , 05:40 — REGNUM В Чебоксарах 19-летний парень и его 15-летний друг осуждены за групповое изнасилование. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

По данным ведомства, преступление было совершено в Чебоксарах в ночь с 14 на 15 марта 2020 года в гостевом доме на праздновании дня рождения общей знакомой. Следствием установлено, что злоумышленники, находясь в одной из комнат, поочередно изнасиловали 20-летнюю гостью.

Во время следствия подросток находился на домашнем аресте, его соучастник был взят под стражу. В следственном управлении отмечают, что фигуранты уголовного дела вину не признали.

Суд признал чебоксарцев виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование, совершенные группой лиц»). Кроме того, подросток осужден за покушение на совершение насильственных сексуальных действий (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 132 УК РФ).

19-летний парень осуждён на четыре года колонии общего режима, несовершеннолетний фигурант уголовного дела получил два года и три месяца лишения свободы в воспитательной колонии. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии вынесен приговор 29-летнему канашцу, которого обвинили в развращении 13-летней школьницы. По данным правоохранителей, мужчина вёл переписку на сексуальные темы. Он осуждён на два года колонии общего режима.

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