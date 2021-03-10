Хабаровск, , 07:00 — REGNUM Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин провёл в Хабаровске совещание по соблюдению прав участников долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. В разговоре участвовали врио губернатора Михаил Дегтярёв, министр строительства края, представители госстройнадзора и других заинтересованных ведомств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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«Власти должны сделать всё, чтобы в ближайшее время, в ближайшие несколько лет мы избавились от такого позорного словосочетания и явления, как «обманутый дольщик», — сказал Дегтярёв.

В 2020 году были восстановлены права 214 граждан, введены в эксплуатацию девять домов. Сегодня в крае проблемными считаются 35 домов. Договоры с физлицами имеются по 17 объектам, всего там 1127 обманутых дольщиков.

По словам главы региона, правительство Хабаровского края уже выработало механизм решения по каждому объекту. В первую очередь — с привлечением федеральных средств через Фонд защиты прав обманутых дольщиков.

Около 1,3 млрд рублей Фонд защиты прав обманутых дольщиков направит в край, в соглашение включены 11 домов (1044 дольщика).

Пять домов и три автостоянки будут достроены в 2021 году силами подрядных организаций либо с привлечением инвесторов. Еще по трём стройкам планируется возобновить работы с помощью средств Фонда защиты прав дольщиков. Это новостройки ООО «Диалог» на улице Салтыкова-Щедрина и в районе речного вокзала в Хабаровске. По семи домам пострадавшие получат денежную компенсацию.

«30 декабря получено решение Наблюдательного совета Фонда о выплатах компенсаций 31 дольщику по четырём домам застройщиков ООО «Лазурит» и ООО «Техмонтаж». Общая потребность — 173,4 млн рублей, в том числе 27,75 млн рублей (16%) перечислены из краевого бюджета», — пояснил министр строительства Хабаровского края Андрей Чекулаев.

Получение денежных компенсаций станет прецедентом для Хабаровского края — до этого такой инструмент для восстановления прав участников долевого строительства не использовался.

Отмечается, что сдвинуть с мертвой точки решение проблемных ситуаций во многом удалось благодаря активному содействию органов прокуратуры и участию непосредственно Дмитрия Демешина.

«С проверками надо идти на проблемные объекты. Не надо бить по рукам тем хозяйствующим субъектам, которые выполняют свои функции надлежащим образом. В нормальном обществе проверки — не панацея. Надо видеть реперные точки, и на них воздействовать совокупно усилиями исходя из компетенций каждого органа», — сказал зампрокурора РФ.

Дегтярёв добавил, что после проверки подготовлены материалы для направления в Следственный комитет РФ. Они касаются одного из застройщиков комплекса домов на ул. Хорышева в Хабаровске, в отношении которого в 2017 году уже было возбуждено уголовное дело. Сейчас выявлены новые факты — есть основания подозревать застройщика в нарушении ряда статей Уголовного кодекса.

«Убежден, что в рамках уголовных дел, где по ряду застройщиков идёт следствие, необходимо рассмотреть вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности тех учредителей, которые за всем этим стоят. Фамилии известны, они себя замечательно чувствуют, многие живут, и очень неплохо, в Хабаровске. Это видят люди, которые лишены и средств, и жилья. Это позорное явление», — заявил Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии обманутые дольщики ООО СПФ «Черов и К» начали получать компенсационные выплаты. Это стало возможным благодаря проведенной правительством республики работе с фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства.