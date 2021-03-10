Вашингтон, , 05:47 — REGNUM Возможность голосования по почте на муниципальных выборах в американском штате Флорида намерен использовать бывший президент США Дональд Трамп. Об этом 9 марта передает телеканал CNN.

По информации журналистов, 5 марта в резиденцию экс-главы государства в Мар-а-Лаго отправили бюллетень для почтового голосования. При этом, как отмечают в CNN, Трамп неоднократно критиковал такой способ волеизъявления в рамках недавних президентских выборов.

Однако, бывший президент также заявлял, что во Флориде, которую контролирует Республиканская партия США, система почтового голосования является честной и безопасной.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года Дональд Трамп и его супруга Меланья запросили бюллетени для голосования по почте на первичных выборах президента США во Флориде.

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