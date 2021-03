Лос-Анджелес, США, , 05:32 — REGNUM Леди Гага выложила в сеть фотографию со съёмок фильма «Дом Гуччи». Снимок был опубликован 10 марта на её Twitter-странице.

На фото певица и актриса запечатлена в образе Патриции Реджани вместе с Адамом Драйвером, который исполнит роль Маурицио Гуччи.

Снимает картину режиссёр Ридли Скотт по сценарию Роберто Бентивенья, созданному на базе книги Сары Гей Форден «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности» (The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed).

https://twitter.com/ladygaga/status/1369377714810068992

Напомним, в 1998 году Патриция Реджани была признана виновной в организации убийства бывшего мужа Маурицио Гуччи. Она провела за решёткой 18 лет и вышла на свободу в 2016 году.

