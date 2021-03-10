Либревиль, , 03:46 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,4 на территории Габона, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что эпицентр землетрясения располагался в 33 километрах к северо-западу от населенного пункта Фугаму. Его очаг залегал на глубине 10 километров. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Перу. Очаг сейсмособытия располагался в 42 километрах от города Тинго Мария на глубине 114,7 километра. Пострадавших не было.