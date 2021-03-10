Белград, , 00:49 — REGNUM Парламент Сербии поддерживает все меры по борьбе с мафией, заявил на заседании 9 марта спикер Ивица Дачич. Он отметил, что прослушка президента Сербии Александра Вучича при помощи чиновников является попыткой государственного переворота. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

«Дело не только в том, что те, кто работал в государственной системе, а также в МВД, злоупотребляли доверием, и нарушали конституцию нашей страны. То, что кто-то может самовольно подслушивать разговоры президента, который является выражением государственного единства, и что кто-то считает себя выше системы власти, защищенной конституцией, — это разрушения основ конституционного порядка и попытка госпереворота», — подчеркнул Дачич.

В конце дискуссии, на которой также присутствовал министр внутренних дел Александр Вулин, он добавил, что парламент Сербии ожидает и поддерживает расследование причин случившегося, целей злоумышленников, а также призывает принять необходимые меры и задержать всех тех, кто это сделал, будь то прослушка или оказание логистической поддержки мафии.