Москва, , 23:11 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры со своим египетским коллегой Самехом Шукри, сообщает 9 марта официальный сайт российского внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров и Самех Шукри Mid.ru

«В ходе беседы были предметно обсуждены некоторые актуальные вопросы дальнейшего укрепления многопланового российско-египетского взаимодействия», — указано в сообщении МИД РФ.

Обсуждалась проблематика урегулирования на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Отмечено, что особый акцент был сделан на ситуацию, складывающуюся в Ливии.

Сергей Лавров и Самех Шукри подтвердили настрой на дальнейшую координацию усилий для установления всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Лавров провёл переговоры с премьер-министром Ливана Саадом Харири.

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