Вашингтон, , 22:50 — REGNUM Накануне релиза ASUS ROG Phone 5 в сеть выложили рендеры (изображения 3D-модели) смартфона, предназначенные для публикации в СМИ. Их 9 марта на своей странице опубликовал пользователь Twitter Ishan Agarwal.

На рендерах показаны черный и белый варианты ASUS ROG Phone 5, изображения дают понять, что смартфон будет оборудован аудиоразъёмом mini-jack (3,5 мм). Автор статьи, опубликованной на портале Wccftech, отметил, что пока не ясно, попадёт ли белая версия смартфона на мировой рынок, поскольку существует вероятность, что ASUS будет продавать её не во всех странах.

https://twitter.com/ishanagarwal24/status/1369316329660973056

https://twitter.com/ishanagarwal24/status/1369322403390709760

Напомним, в ASUS ROG Phone 5 будет установлен набор микросхем Snapdragon 888. Смартфон будет оборудован 18 гигабайтами оперативной памяти LPDDR5

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