Вологда, 9 марта, 2021, 22:35 — ИА Регнум. В Вологодской области прививку от COVID-19 сделали 30 158 человек, 14 355 из них получили обе дозы вакцины. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Минобороны России

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С начала массовой вакцинации в Вологодскую область доставили более 36 тысяч доз вакцины, очередные пять тысяч доз препарата «Гам-Ковид-Вак» регион получил сегодня, 9 марта.

«Сейчас в листе ожидания находится 884 человека, которые в ближайшее время будут приглашены на вакцинацию», — сообщили в правительстве.

Добавим, что по итогам вакцинации против коронавирусной инфекции в регионе должно быть привито 546 500 человек, или 60% взрослого населения.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Вологодской области выявили 110 носителей коронавируса, двое пациентов скончались.