Москва, , 22:19 — REGNUM Депутатов Московской городской думы Дмитрия Локтева и Елену Шувалову исключили из фракции КПРФ. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба фракции КПРФ в законодательном собрании столицы.

«Заслушав мнения членов фракции, голосованием большинства депутатов было принято решение об исключении Дмитрия Александровича Локтева и Елены Анатольевны Шуваловой из состава фракции КПРФ в Московской городской Думе», — сказано в сообщении.

В качестве основания для исключения им вменялись систематические действия, дискредитирующие думскую фракцию коммунистов в глазах широкого спектра избирателей. Ранее оба депутата были лишены членства в КПРФ, однако оставались в составе фракции. При этом, после исключения из компартии Локтева глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил, что депутата исключать их состава фракции не планируется.

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