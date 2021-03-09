Лос-Анджелес, США, , 21:50 — REGNUM Джерни Смоллетт может присоединиться к проекту нового остросюжетного фильма Amazon «Топливо» (Fuel). Об этом 9 марта сообщает портал Deadline.

Издание пишет, что сейчас компания ведёт переговоры и если они пройдут успешно, то в качестве режиссёра картины выступит создатель сериала «Страна Лавкрафта» Миша Грин. Сюжет «Топлива» расскажет о пустившейся в бега женщине-водителе (Смоллет), которую некий преступник пытается заставить работать на себя. Сценарий к фильму написала Кэт Вуд («Артур и Мерлин»).

Напомним, Джерни Смоллетт исполнила в сериале «Страна Лавкрафта» роль Летиши Льюис. Ранее она снялась в шоу «Сумеречная зона», «Настоящая кровь», «Анатомия страсти», «Доктор Хаус», а также в кинокомиксе «Хищные птицы».

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