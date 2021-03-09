Луганск, 9 марта 2021, 20:59 — REGNUM О прибытии на украинскую территорию наёмников из Литвы и Польши сообщил 9 марта журналистам офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
По словам офицера, иностранные наёмники замечены в районе населённого пункта Геевка. Они обучают украинских боевиков воевать с Донбассом: готовят снайперов, которые будут участвовать в провокациях против военнослужащих ЛНР и ДНР.
Филипоненко отметил, что прибывшие в помощь боевикам польские и литовские инструкторы в 2014—2015 годах «принимали активное участие в карательных операциях на Донбассе».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 марта советник украинского министра внутренних дел Валерия Поцелуйко заявил, что Киев готов ответить, если «будет тотальное наступление россиян», и что «оно будет сокрушительным для них».
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