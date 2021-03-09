Москва, , 20:46 — REGNUM Президент Росии Владимир Путин подписал закон, устанавливающий правила предвыборной агитации в интернете. Документ размещён 9 марта на официальном портале правовой информации.

Новый закон наделяет Центризбирком России правом устанавливать особенности изготовления и распространения агитационных материалов, в том числе в интернете, с учётом требований действующего законодательства о выборах и референдумах.

При этом ЦИК и избирательные комиссии субъектов Федерации смогут обращаться в Роскомнадзор с требованием о блокировке агитационных материалов в интернете, изготовленных и распространяемых с нарушением требований законодательства.

Законом определяется, что ограничение доступа к таким информационным ресурсам возможно не ранее дня официального опубликования решения о назначении соответствующих выборов или референдума и оканчивается через пять дней со дня определения результатов голосования.

Федеральный закон был принят Государственной думой 17 февраля и одобрен Советом Федерации 3 марта 2021 года.