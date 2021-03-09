Москва, 9 марта 2021, 20:46 — REGNUM Президент Росии Владимир Путин подписал закон, устанавливающий правила предвыборной агитации в интернете. Документ размещён 9 марта на официальном портале правовой информации.
Новый закон наделяет Центризбирком России правом устанавливать особенности изготовления и распространения агитационных материалов, в том числе в интернете, с учётом требований действующего законодательства о выборах и референдумах.
При этом ЦИК и избирательные комиссии субъектов Федерации смогут обращаться в Роскомнадзор с требованием о блокировке агитационных материалов в интернете, изготовленных и распространяемых с нарушением требований законодательства.
Законом определяется, что ограничение доступа к таким информационным ресурсам возможно не ранее дня официального опубликования решения о назначении соответствующих выборов или референдума и оканчивается через пять дней со дня определения результатов голосования.
Федеральный закон был принят Государственной думой 17 февраля и одобрен Советом Федерации 3 марта 2021 года.