Минск, 9 марта, 2021, 20:00 — ИА Регнум. Генеральный консул Польши в городе Бресте Ежи Тимофеюк должен покинуть Белоруссию после его участия в пронацистском мероприятии, сообщили 9 марта в пресс-службе белорусского МИД.

Gpk.gov.by На границе Белорусии

Об этом было объявлено временному поверенному в делах Польши в Белоруссии Мартину Войцеховскому. Протест польской стороне заявлен в связи с участием Тимофеюка «в неофициальном мероприятии, посвящённом «дню проклятых солдат».

Отмечается, что это мероприятие состоялось в Бресте 28 февраля 2021 г. В нём участвовали представители «связанных с Польшей неправительственных и молодёжных организаций».

Белорусское ведомство отмечает, что «своими преступлениями в местах компактного проживания белорусского национального меньшинства «проклятые солдаты» под командованием Ромуальда Райса поставили себя на один уровень с гитлеровскими карателями».

Участие Тимофеюка в мероприятии является, отмечают в Минске, грубым нарушением норм международного права, в частности — Венской конвенции о консульских сношениях.

«В этой связи польской стороне была вручена нота, в которой консулу генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюку предложено покинуть территорию Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Напомним, польский офицер Райс (кличка «Бурый») руководил массовым убийством белорусов в Восточной Польше в январе-феврале 1946 года. Убийство 76 белорусов было признано актом геноцида, а Райс казнён.