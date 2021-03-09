Москва, , 19:56 — REGNUM Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве не превышает сезонных показателей. Об этом сообщили 9 марта в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

«Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям в Москве на неделе с 1 по 7 марта соответствует сезону года», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в сравнении с предыдущей неделей в Москве зафиксировано снижение заболеваемости среди детей до двух лет на 12,3%, среди детей от трех до шести лет — на 6,4%.

Сообщается также, что показатели заболеваемости в столице находятся ниже эпидемических пороговых уровней среди всех возрастных групп населения. В целом среди совокупного населения заболеваемость на 58,9% ниже эпидемического порога.

Напомним, ранее сегодня в Роспотребнадзоре сообщили, что недельные эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ оказались превышены в четырёх российских регионах.

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