Москва, 10 марта, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 10 марта, Госдума в первом чтении обсудит пакет законопроектов об освобождении работников госкорпораций, госфондов и госкомпаний от ответственности за коррупцию, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Поправками предусматривается возможность освобождения работников государственных корпораций, публично-правовых компаний, государственных компаний, государственных внебюджетных фондов, иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, и организаций, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, от ответственности за «несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов», а также от ответственности за «неисполнение обязанностей, установленных федеральными законами в целях противодействия коррупции».

Освобождение от ответственности за коррупционные правонарушения возможно в случае, если несоблюдение работником соответствующих ограничений, запретов и требований либо неисполнение им соответствующих обязанностей признается следствием независящих от работника обстоятельств.

Устанавливается порядок освобождения физического лица от ответственности за коррупционные правонарушения, предусматривающий, в частности, определяются ли условия признания тех или иных обстоятельств независящими от физического лица обстоятельствами.

Кроме того, дается определение признаков обстоятельств, которые не могут быть признаны независящими от физического лица обстоятельствами.

Решение принимается комиссией по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.