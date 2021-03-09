Москва, 9 марта, 2021, 18:27 — ИА Регнум. Российские производители мяса птицы могут сохранить рынок и компенсировать потери за счет государственной поддержки, но чтобы такая схема реализовалась, нужно соглашение между производителями, в котором будут закреплены их обязательства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский. Так он прокомментировал информацию о том, что производители мяса птицы и торговые сети заключили соглашение о трехнедельной фиксации цен.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Продукты из курицы

Следите за развитием событий в трансляции: «"Дорожает всё!»: цены в регионах России стремятся ввысь — все новости»

"Рост цен уже произошел. С начала года куриное мясо подорожало более чем на 7%. Этому способствовал комплекс причин: удорожание зерна и кормов, накопленное удорожание импортных составляющих затрат, эпидемия птичьего гриппа, из-за которой сократилось производство. При этом переносить весь рост себестоимости на потребителей производители мяса птицы и яиц не могут. Доходы населения снижаются, а, следовательно, спрос падает даже без учета роста цен, — сказал Терновский. — В этих условиях производители могут компенсировать потери и сохранить рынок за счет государственной поддержки. При этом достигаются две цели: во-первых, сохраняется объем производства и производственные мощности, которые понадобятся после восстановления спроса, во-вторых, стабилизируются цены, что важно для населения. Ведь птица является самым доступным источником животного белка в рационе питания».

Но, как пояснил Терновский, чтобы схема «стабильные цены в обмен на государственную поддержку» реализовалась, нужно соглашение между производителями, в котором будут закреплены их обязательства.

«В свою очередь, министерство сельского хозяйства планирует увеличить лимиты по льготным краткосрочным кредитам и продлить срок погашения льготных инвестиционных кредитов для производителей, пострадавших от птичьего гриппа. Наиболее действенной мерой поддержки может стать компенсация части затрат на килограмм произведенной и реализованной продукции, которая возместит производителям потери, связанные с ростом себестоимости», — добавил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что граждане РФ могут рассчитывать на замедление роста цен на мясо птицы в течение нескольких месяцев.