Москва, , 18:02 — REGNUM Водителем автомобиля Porsche Macan, пробившего стену паркинга в Москве, является хоккеист Денис Казионов. Об этом 9 марта РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

«Водитель Porsche Macan 2020 г.в. — хоккеист Казионов Денис Александрович», — отметил источник.

Инцидент произошел 9 марта в ЖК «Ривер Парк» на ул. Корабельной: водитель не справился с управлением и влетел в стену.

По данным сайта КХЛ, 33-летний Казионов — экс-нападающий клубов «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Автомобилист» (Екатеринбург), магнитогорского «Металлурга».

Он провел в КХЛ 536 матчей, забросил 78 шайб.