Москва, 9 марта, 2021, 17:58 — ИА Регнум. Население России может рассчитывать на замедление роста цен на мясо птицы в течение нескольких месяцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов, комментируя новость о том, что производители этого продукта и торговые сети достигли соглашения о фиксации цен.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Курица

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"Неформальное соглашение о фиксации оптовых цен на мясо птицы между крупными участниками в сложившейся социально-экономической ситуации является оправданным шагом, который стал реакцией на призывы правительства РФ, — сказал Рамазанов. — Кроме того, не стоит забывать о поддержке производителей мяса птицы правительством посредством введения ограничительных мер по экспорту зерна для сдерживания цен на корма на внутреннем рынке. Действительно, население может рассчитывать на замедление роста цен на мясо птицы в течение нескольких месяцев. Уверенность в стабильности цен на этот продукт вселяет также публичное обещание участников рынка придерживаться этой политики. Иначе они рискуют потерять репутацию».

Кроме того, как пояснил Рамазанов, некоторые потери от сдерживания цен компенсируются ростом спроса на мясо птицы, которая является альтернативой другим видам мяса.

«А низкие цены повышают привлекательность этой продукции для потребителей», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Аркадий Мурзаев предположил, что подорожание мяса птицы тоже было результатом неформального соглашения.