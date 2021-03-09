Москва, , 17:47 — REGNUM На 57-м году жизни в Москве скончался главный тренер хоккейного клуба «Красная Армия» Александр Левицкий. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«Красная Армия» выступает в МХЛ и входит в систему ЦСКА. Левицкий работал в хоккейной школе армейцев с 2006 года, три раза приводил к званию чемпионов России команду 2001 года рождения. С 2019 года он возглавлял «Красную Армию».

«Хоккейный клуб ЦСКА выражает свои искренние соболезнования родным и близким Александра Георгиевича», — сказано в релизе.