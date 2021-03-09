Москва, 9 марта, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Информация о том, что российские производители мяса птицы и торговые сети договорились три недели не повышать цены, заставляет задуматься о том, что рост этих цен тоже был результатом подобной договоренности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта заявил консультант по стратегическому маркетингу, автор курса «Управление сбытом» в РАНХиГС, член политсовета регионального отделения «Партии Роста» в Ростовской области Аркадий Мурзаев.

Давид Тенирс Младший. Аллегория жадности (фрагмент). XVII век

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"Сам факт, что подобные договоренности вызывают повышенный интерес, заслуживает особого внимания. Удивляет вера в то, что сложные проблемы можно решить вот так легко, просто договорившись три недели не поднимать цены, — сказал Мурзаев. — Во-первых, почему именно три недели? Напомним, что в качестве причин снижения производства куриного мяса называют птичий грипп, из-за которого снизилось поголовье на фабриках, и удорожание инкубационного яйца, поставляемого по импорту, из-за снижения курса рубля. Вопрос, а что можно исправить за три недели, если действительно рост цен наблюдается по указанным выше причинам?»

Как отметил Мурзаев, для того чтобы вырастить бройлера товарного веса, нужно примерно 40 дней.

«Это явно больше, чем три недели. А во-вторых, если простыми товарищескими соглашениями можно вот так запросто решать вопросы ценообразования на рынке в сторону удержания, то возникает банальный вопрос, а сколько раз подобным же образом принимались решения о повышении цен? — поинтересовался эксперт. — А может, просто кто-то заигрался и в жажде сверхдоходов слишком много потянул на себя, рассказывая публике о птичьем гриппе и прочих напастях? Тогда понятно, почему три недели: этого времени хватит, чтобы успокоить покупателей, снизить остроту вопроса, предотвратить панику на потребительском рынке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин раскритиковал правительство РФ за непонимание того, почему в стране растут цены.