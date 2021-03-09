Лос-Анджелес, США, 9 марта, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Концепт-художник Lucasfilm Райан Чёрч показал, как могла выглядеть вырезанная сцена пыток Чубакки в фильме «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Об этом 8 марта сообщил портал ComicBook.

Цитата из к/ф «Звёздные войны Скайуокер. Восход». Реж. Джей Джей Абрамс. 2019. США Чубакка и Рей Скайуокер

https://twitter.com/rchurchdesign/status/1368608212346277888

Художник опубликовал концепт-арт вырезанной сцены в Twitter. По его словам, «это мог быть самый значимый момент во всей кинотрилогии».

Напомним, о вырезанной сцене пыток Чубакки стало известно из книги «Roar!» — My Life as a Wookiee, написанной актёром Йонасом Суотамо. В ней артист рассказывает о своих впечатлениях от съёмок в фильмах саги «Звёздные войны».