Москва, 9 марта, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Все цены на продукты питания в России будут находиться в пределах заявленной Минэкономразвития инфляции. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Продукты

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"По прогнозам Минсельхоза, насколько я знаю, у нас опять хорошие планы на урожай этого года. Я уверен, что никакого дефицита по продуктам питания не будет, соответственно, все цены будут находиться в пределах той инфляции, которую заявляет министерство экономического развития», — сказал Евтухов.

При этом, по его словам, по отдельным товарам существуют объективные факторы, которые приводят к росту цен: «Там рост цен может быть выше инфляции. По другим товарам — значительно ниже».

Евтухов также пообещал объективно рассматривать предпосылки для роста цен, чем и занимается Минпромторг РФ: «Инфляция же берется в среднем по большой группе товаров, и я думаю, что мы в те прогнозные значения, которые есть, уложимся».