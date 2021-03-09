Половина ярославских сенаторов и депутатов привились от коронавируса
Ярославль, 9 марта, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»
Привились представитель Ярославской областной думы Наталия Косихина и представитель губернатора Сергей Березкин.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, прививку сделала и депутат Госдумы от Ярославской области, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Её коллеги по нижней палате парламента Илья Осипов и Андрей Коваленко вакцинироваться не успели — оба они уже переболели COVID-19.
Избежать болезни удалось ветерану ярославской политики — депутат всех созывов Госдумы России Анатолий Грешневиков коронавирусом не болел, но и прививку пока не сделал. Недавно он перенёс инфаркт, и лечащий врач пока не рекомендует ему прививаться.
Таким образом от коронавируса привились трое из шести ярославских депутатов и сенаторов.