Ярославль, 9 марта, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

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Привились представитель Ярославской областной думы Наталия Косихина и представитель губернатора Сергей Березкин.

«Я сделала прививку в числе первых в Москве, до Нового года успела получить обе дозы вакцины. Я привилась «Спутником-V», Сергей Владимирович Берёзкин — «Вектором». Чувствую себя замечательно, после привились и члены семьи. Обидно было бы пережить основную часть пандемии, а потом заболеть. Теперь на встречах с избирателями всем советую привиться», — рассказал корреспонденту ИА REGNUMНаталия Косихина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прививку сделала и депутат Госдумы от Ярославской области, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Её коллеги по нижней палате парламента Илья Осипов и Андрей Коваленко вакцинироваться не успели — оба они уже переболели COVID-19.

Избежать болезни удалось ветерану ярославской политики — депутат всех созывов Госдумы России Анатолий Грешневиков коронавирусом не болел, но и прививку пока не сделал. Недавно он перенёс инфаркт, и лечащий врач пока не рекомендует ему прививаться.

Таким образом от коронавируса привились трое из шести ярославских депутатов и сенаторов.