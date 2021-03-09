Новосибирск, , 15:11 — REGNUM Уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко совместно с Новосибирским научно-исследовательским институтом гигиены разработали памятку, которая поможет родителям проконтролировать питание детей в школах. Об этом сообщается на сайте детского омбудсмена.

«Для нас главная задача, чтобы горячее питание в образовательных учреждениях было здоровым, качественным, полезным и вкусным. Также важно, чтобы в школах было разработано индивидуальное меню и для учащихся с диабетом и аллергией, — отметила отметила Болтенко. — Все эти пункты есть в составленной памятке, они помогут родительскому общественному контролю провести полноценную проверку школьных столовых и дать объективную оценку организации питания в том или ином образовательном учреждении».

Уточняется, что памятка охватывает все возможные факты нарушений, которые могут быть зафиксированы при работе школьной столовой.