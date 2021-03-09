Екатеринбург, 9 марта, 2021, 15:24 — ИА Регнум. В распоряжении ИА REGNUM оказалась полная видеозапись нападения на корреспондента Дмитрия Красноухова.

Камера наружного наблюдения в кафе Нападение на журналиста Дмитрия Красноухова

Врио главы УМВД по Екатеринбургу Андрей Швыдченко заявил, что ситуация с нападением на журналиста происходила якобы «совсем по-другому», не как было описано ранее в СМИ. Однако что именно было «по-другому», Швыдченко не уточнил, лишь сослался на просмотренные полицейскими видео с мест.

Чтобы исключить вольные трактовки, публикуем полную видеозапись с места происшествия.

На ролике видно, что 5 марта в 21:01 (время местное) в кафе «Вилка-Ложка» рядом с Театром оперы и балета заходят трое неизвестных. Один при этом караулит несколько секунд снаружи, после чего тоже идёт внутрь.

Далее двое в шапках и масках подходят со спины к журналисту. Красноухов сидел прямо в конце зала. Первый нападавший на мгновение показывает некое «полицейское удостоверение», после чего быстро хватает Красноухова за руки, в это время второй атакующий отбирает у корреспондента ноутбук.

Находящийся рядом третий участник группы находится поотдаль и смотрит в сторону кассы (кафе работало последний час, почти никого внутри не было). Во время нападения этот же человек осматривает другие уголки заведения, видимо, опасаясь свидетелей.

Нападавшие пытаются запугать журналиста, заявляя: «Ты доигрался. Ты «закладчик». В машину, быстро!». Однако Красноухов пытается вырваться и не идёт на поводу у неизвестных, поднимая шум. Он громко требует у «полицейского» показать удостоверение, сам же быстро хватает телефон, чтобы дозвониться до руководителя уральской редакции ИА REGNUMАлександра Комарова.

На шум подходит управляющая кафе. Это несколько отвлекает нападавших — в это время журналисту удаётся дозвониться до своего руководителя. Красноухов быстро сообщил, где он находится и что происходит. «Против меня проводят провокацию», — заявил он по телефону.

После этого нападавшие быстро покинули кафе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Союзе журналистов взяли на контроль ситуацию с нападением на журналиста Дмитрия Красноухова.