Калуга, 9 марта, 2021, 15:08 — ИА Регнум. В Калужской области за сутки подтверждены три летальных исхода пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 9 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли жители Калуги 1941 и 1950 годов рождения, житель Козельского района 1961 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 269 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.