Талас, Киргизия, , 14:57 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов сегодня, 9 марта, назначил Бакытбека Нарбекова на должность полномочного представителя правительства в Таласской области.

Ранее Нарбеков работал на посту заведующего отделом аппарата президента, а также баллотировался в депутаты от партии «Бирмидик» на парламентских выборах, проходивших 4 октября 2020 года и послуживших поводом для массовых беспорядков, в результате которых ушли в отставку президент Сооронбай Жээнбеков и правительство Киргизии.

Отметим, что до 5 марта 2021 года должность губернатора Таласской области занимал активист Айбек Бузурманкулов, назначенный на этот пост после октябрьских событий прошлого года, которые привели к смене власти в Киргизии.