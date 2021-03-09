Казань, , 14:54 — REGNUM В Татарии более 400 учащихся девятых классов не смогли сдать итоговое собеседование по русскому языку, который служит допуском к основному государственному экзамену (ОГЭ). Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

С его слов, «из 36 тыс. 532 участников «зачет» и допуск к экзаменам получили 36 тыс. 119 девятиклассников, «незачет» — 184. Не явились на собеседование 229 девятиклассников». «Зачет» на основании пониженного минимального балла — от 3 до 9 баллов в зависимости от вида нарушения здоровья получили в Татарии 609 детей с ограниченными возможностями здоровья.

В текущем году девятиклассники смогут получить аттестаты об основном общем образовании, сдав только экзамены по русскому языку и математике. Досрочный этап ОГЭ отменили. Основной период экзаменов начнется с 24 мая. 8 и 30 июня (резервные дни) можно будет сдать русский язык, математику — 10 июня и 2 июля. Дополнительный период запланирован — с 3 по 17 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, итоговое собеседование для девятиклассников прошло в России без сбоев. школьникеи, которые получили «незачёт» либо не пришедшие на мероприятие по уважительной причине, смогут попробовать сдать собеседование в дополнительные сроки — 10 марта и 17 мая 2021 года.

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