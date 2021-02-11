Москва, , 13:12 — REGNUM Итоговое собеседование для девятиклассников прошло в России без сбоев. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

«Итоговое собеседование прошло во всех регионах без организационно-технологических сбоев», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что школьникеи, которые получили «незачёт» либо не пришедшие на мероприятие по уважительной причине, смогут попробовать сдать собеседование в дополнительные сроки — 10 марта и 17 мая 2021 года.