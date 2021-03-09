Вашингтон, , 14:20 — REGNUM В Соединённых Штатах бюджетная комплектация кроссовера Hyundai Tucson с 2,5-литровым двигателем будет стоить 24 950 долларов (около 1,86 млн рублей). Об этом сообщило американское подразделение корейской компании.

В качестве трансмиссии у нового кроссовера будет восьмискоростная автоматическая коробка передач.

Также для американских автолюбителей будет доступна полноприводная версия кроссовера нового поколения с 2,5-литровым двигателем. За неё придётся отдать 27 900 долларов (около 2,08 млн рублей).

В линейке силовых агрегатов нового Tucson будет присутствовать и гибридный мотор, который функционирует с восьмискоростной автоматической трансмиссией и приводом 4×4. Цена такого кроссовера дороже — от 29 050 долларов (около 2,16 млн рублей).

Стоит отметить, что сейчас в России актуальный Tucson в начальной версии оснащается двухлитровым мотором, передающим крутящий момент через шестискоростную механическую коробку передач на переднюю ось. Стоит такой автомобиль в РФ 1 744 000 рублей.

Ранее компания Hyundai в Финляндии на замерзшем озере провела испытания нового пикапа Santa Cruz. Автомобиль собран на одной платформе с Tucson нового поколения. Моторная линейка новинки может состоять как из «атмосферников», так и из турбированных двигателей.

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