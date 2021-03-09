Москва, 9 марта, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Первая женщина-космонавт, депутат Госдумы от Ярославской области Валентина Терешкова («Единая Россия») сделала прививку от коронавируса, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Www.kremlin.ru Валентина Терешкова

Валентине Терешковой 84 года. Вакцинация прошла успешно, Терешкова уже имеет антитела к коронавирусу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в Госдуме уже привились 22% от общего числа депутатов, а 35% парламентариев переболели COVID-19, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

По данным правительства Ярославской области, в регионе прививку получили 43 837 человек при населении 1,2 млн.