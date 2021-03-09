Екатеринбург, , 14:06 — REGNUM Тюменская чиновница Татьяна Костарева стала заместителем уральского полпреда Владимира Якушева. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба полпредства.

Распоряжение о её назначении подписал глава администрации президента России Антон Вайно. Костарева родилась в Тюмени и с 1997 года работает на разных должностях. Долгие годы работы связывают её с Якушевым. В 2002—2005 годах она трудилась в том числе и его заместителем на посту главы Тюмени, а затем работала заместителем губернатора и руководителем его аппарата. Когда Якушев уехал в Москву и и возглавил Минстрой России, то Костарева была назначена директором административно-кадрового департамента этой структуры, а затем стала статс-секретарём — заместителем министра.

Как сообщало ИА REGNUM, Якушев возглавил уральское полпредство 9 ноября 2020 года. Его предшественником на этом посту был Николай Цуканов.