Ростов-на-Дону, , 14:04 — REGNUM Исполняющий обязанности прокурора Пролетарского района Ростовской области, задержанный по подозрению в получении взятки, арестован на два месяца.

«В отношении сотрудника прокуратуры судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — цитирует ТАСС источник.

ИА REGNUM сообщало, что заместитель прокурора Таганрога, в настоящее время исполняющий обязанности прокурора Пролетарского района, попал под следствие. Через посредника он получил от предпринимателя 100 тыс. рублей.

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