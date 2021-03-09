Москва, 9 марта, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Российским властям удаётся держать под контролем ситуацию с ценами на продукты. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Комментарий

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"Мы видим, что в целом удается все-таки держать ситуацию под контролем», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле знают, что «на рынке ощущается давление целого ряда факторов», что является причиной изменения цен на продукты питания к волатильности, но в то же время «правительство достаточно эффективно все-таки влияние этих факторов амортизирует».