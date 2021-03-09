Ставрополь, 9 марта, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Северо-Кавказском федеральном округе вновь ожидаются резкие изменения погоды. Похолодание на наступившей второй неделе марта ожидается в большинстве субъектов округа. По данным Гидрометцентра, температура воздуха ночью будет опускаться до −2…−7°, а при прояснениях до — 10°. В горных районах ночью похолодает ночью до −9…−14°, на высокогорье до — 17°.

Николай Рерих. Голубые горы

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Теплее всего будет в Дагестане: в отдельных низменных и приморских районах −1…−4°; днём −2…−3°, а 10 марта на юго-востоке — до+ 10°.

При этом 10 марта в большинстве субъектов СКФО будет облачно с прояснениями, местами ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Уже завтра, 11 марта, на Ставрополье, в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне и Дагестане осадки будут сильными, а на дорогах в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии — туман и гололед.

Помимо этого, почти во всех субъектах будет ветрено, а в Кабардино-Балкарии 11 марта порывы ветра будут достигать 15−20 м/с. В горных районах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечни и Ингушетии на высоте от полутора тысяч метров сохранится угроза схода лавин.