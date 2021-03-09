Милан, Италия, 9 марта, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Элоизе Мастранджело, сотрудник Института биофизики Национального центра исследований в Милане, доктор биологических наук и автор нескольких десятков научных публикаций, рассказала ИА REGNUM о ситуации с коронавирусом в Италии, возможностях применения в ЕС вакцины «Спутник V» и перспективах сотрудничества российских и итальянских ученых.

Элоизе Мастранджело

Как бы вы оценили ситуацию с эпидемией в Италии?

В Италии мы, что называется, «в цвете». В зависимости от числа зараженныхкаждому регионустраныприсваивается цвет, которыйпредполагаетопределенные ограничительные меры.

Ситуацияв целомне очень хорошая. Число пациентов с COVID-19 продолжает расти ив отделениях интенсивной терапии, и вцелом. Лечение с помощью противовирусных препаратов не ведется, они еще не одобрены Национальным агентством полекарствам. Тамтребуют проведения дополнительных испытаний, хотя уже есть отличные результаты у пациентовсCOVID-19 при примененииколхицина, хлорохинаи ивермектина.

Poliziadistato.it Вакцинация от коронавируса в Италии

Какова ситуация с вакцинацией и как Вы относитесь к перспективе использования «Спутник V» в Италии?

Вакцины нужны срочно. Мы отстаем от ранее утвержденногографика.

Есть задержки с получением разрешенияпрофильного агентства ЕСна продажуроссийскойвакцины. При этом в Италии много говорят об использовании «Спутник V» в Сан-Марино. Тамсовершенно не обеспокоены тем, что одобрения компетентных органов нет, ведьнаучные доказательстваесть. Данные былиопубликованы, в частности, в известном журнале The Lancet.

Вакцинауже используется во многих странах. Если бы мы могли использовать ее и в Италии, это было бы здорово, особенно с учетомвсех тех проблем, которые сейчасвозникают у нас при доставке одобренных вакцин.

Каковы результаты ваших собственных исследований?

Мы изучаем эффективность использования ивермектина в борьбе сCOVID-19. Ивермектин — противопаразитарный препарат, применяющийся в основном в ветеринарии. Открытие его использования в качестве противовирусного препарата было запатентованогруппой исследователей ещев 2009 году.

В свете пандемиивопрос стал еще более насущным. Группа австралийских исследователейв рамках своего исследования выяснила, чтоивермектин показывает активность против вируса SARS-CoV-2. Ивермектин способен подавлять репликацию SARS-CoV-2 в инфицированных клетках. Однократное воздействие препарата на культуру клеток привело к снижению концентрации вирусной РНК за 48 часов в более чем 5000 раз. Противовирусная активность ивермектина можетбыть использована какэффективное оружие против коронавируса.

(сс) IAEA Imagebank Лаборатория

Исследования показывают, что ивермектин значительно снижает вирусную нагрузку у пациентов, особенно если его вводить на ранних стадиях заболевания. Ученые отмечают, что если использоватьпрепаратв качестве профилактического средства, он может снизить частоту инфекции. То есть речь может идти не только отерапии.

Мы ждемподтверждения и одобрения этих исследований контролирующими органами. При примененииивермектина здоровыми добровольцами и пациентами с COVID-19 мы видим хорошиерезультаты без серьезных побочных эффектов.

Есть ли у Вас контакты с российскими коллегами?

Пока нет, но мы к этому, безусловно, готовы, и готовы делиться собстенными результатами и наработками. Международное сотрудничество помогает достигать общих для всех нас научных и практических целей. Мы знаем, что в России есть научно-исследовательские центры высокого уровня. Мыготовы ксовместным проектам.

ИА REGNUM благодарит Элизео Бертолази за помощь в организации интервью.