Москва, , 13:04 — REGNUM Эксперимент по маркировке упакованной питьевой воды в России продлён на три месяца. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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«Внести в постановление правительства Российской Федерации «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации упакованной воды» следующие изменения: слова по «1 марта 2021 года» заменить словами «по 1 июня 2021 года», — говорится в документе, опубликованном 9 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, эксперимент по маркировке упакованной воды, начавшийся с апреля 2020 года, должен был завершится в марте 2021 года. Однако Минпромторг РФ предложил продлить его до июня. В перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, воду в упаковке включили в феврале текущего года. Это природная и искусственная минеральная вода, а также газированная, без добавления сахара и других подслащивающих или вкусоароматических веществ.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2020 года в России был завершён переходный период, в течение которого производители должны были подготовиться к переходу на новые правила маркировки питьевой воды согласно требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О безопасности упакованной питьевой воды…».

Согласно новой классификации, питьевая вода делится на природную минеральную воду, купажированную, а также обработанную и природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания и искусственно минерализованную питьевую воду.

Изменил новый техрегламент и правила по декларированию, госрегистрации и маркировке воды. Теперь изготовитель обязан указывать наименование питьевой воды, её происхождение или способ обработки.

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