Симферополь, , 12:40 — REGNUM Попытка «убрать» представителей Крыма с онлайн-совещания ОБСЕ со стороны украинских участников вызвала обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 9 марта в социальной сети Facebook.

«Эта группка агрессивных стран получила по носу от смелых и умных журналистов женского пола, что ещё больше унижает эту свору», — пишет Наталия Б.

Многие пользователи считают, что неудачная попытка представителей Украины говорит о том, что Киев отчаянно пытается «закрыть рот» всем тем, кто говорит хоть крупицу правды.

«Украинцам все мешают. Боятся услышать правду», — считает Галина Р.

Некоторые комментаторы отметили, что руководству России пора дать Украине понять, что так поступать нельзя. Они уверены, что Киев ведёт себя так только потому, что чувствует свою абсолютную безнаказанность.

«Украину надо, наконец, поставить на место и довести до ума понимание того, что Крым принадлежит России! И исторически, и по справедливости, и по всем нормам международного права, в результате всенародного референдума», — поделилась своим мнением Ольга С.

Нашлись и те, кто упрекнул украинских представителей в отсутствии культуры дискуссии. Пользователи считают, что Киеву нужно организовывать свои делегации не из «гопников», а из более достойных граждан.

«Гопота, что с них взять?», — задаётся вопросом Vadim T.

Напомним, 8 марта глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила РИА Новости о том, что представители Киева оказывали давление на представителей Крыма во время онлайн-совещания ОБСЕ, посвящённого свободе СМИ и гендерному равенству.