Москва, , 12:02 — REGNUM Материал РИА Новости о том, что в Южной Корее уже несколько лет бушует эпидемия вуайеризма: мужчины пытаются заглянуть женщинам под юбки с помощью скрытых камер, вызвал обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 9 марта в социальной сети Facebook.

«И чего они там не видели?», — задаётся вопросом Екатерина Б.

Многие пользователи оказались неприятно удивлены такой тенденции, имеющей место в Южной Корее. Они удивляются: зачем этим в принципе нужно заниматься?

«Даже неприятно стало. Никак не ожидал, да ещё в таких масштабах», — написал Igoris A.

Некоторые комментаторы отметили, что стали бы вести себя более внимательно, в случае посещения Южной Кореи.

«В Южную Корею только в брюках, никаких юбок», — пишет Naida A.

Нашлись и те, кто уверен в том, что Южная Корея находится в «социальном кризисе». В здоровом обществе, считают пользователи, никто бы таким извращением не стал бы занимать.

«Это значит, что уровень Южной Кореи опустился до уровня нашей начальной школы», — считает Lyudmila P.

Напомним, 8 марта РИА Новости опубликовало материал, согласно которому в Южной Корее уже несколько лет бушует эпидемия вуайеризма: мужчины пытаются заглянуть женщинам под юбки с помощью скрытых камер.