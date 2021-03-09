Москва, 9 марта, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Законопроект депутата Госдумы от «Единой России» Анатолия Выборного о тюремном наказании за фейки о росте цен на продукты питания — его личная инициатива. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта, об этом заявил первый замглавы фракции в Госдуме Андрей Исаев.

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«Свой законопроект депутат не согласовывал и не прорабатывал с фракцией, поэтому поддержан он не будет», — заявил Исаев.

При этом он отметил, что сама эта проблема нуждается в серьезном экспертном обсуждении, без которого никакие законопроекты поддержаны быть не могут.

Лиц, которые запустили слухи о подорожании продуктов питания и спровоцировали тем самым рост цен, нужно наказывать штрафом или лишением свободы, считает депутат Госдумы Анатолий Выборный.

Физических лиц парламентарий предлагает штрафовать на сумму от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или лишать свободы на срок до трёх лет, а для юридических лиц предусмотреть штраф от 500 тыс. до 800 тыс. рублей.