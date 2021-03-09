Москва, , 11:15 — REGNUM Первый президент СССР Михаил Горбачёв выступал с инициативой переформатировать Советский Союз в конфедерацию. Договор о конфедеративном союзе политик предложил руководителям республик в ноябре 1991 года в Ново-Огарёво. Об этом заявил руководитель пресс-службы Горбачёв-фонда, переводчик Горбачёва Павел Палажченко, комментируя слова первого президента Украины Леонида Кравчука об отказе бывшего советского лидера Михаила Горбачева от инициативы о сохранении Советского Союза как конфедерации.

«Могу напомнить, что последний вариант договора о союзе независимых государств Горбачев представил главам республик в ноябре 1991 года как конфедеративный союз», — сказал в беседе с ТАСС Палажченко.

По его словам, в рамках предложенного Горбачёвым конфедеративного союза все республики вошли бы в Организацию Объединённых Наций в качестве полноправных членов, в то время как Союз сохранил бы место в Совете безопасности ООН. Он подчеркнул, что эта «идея была разрушена исключительно из-за желания Ельцина и других избавиться от Горбачёва».

Пресс-секретарь фонда добавил, что своими утверждениями Кравчук «хочет переписать историю, но она зафиксирована документально».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Советский Союз, превратив в конфедерацию, можно было спасти от распада. По его словам, сценарий, при котором СССР мог сохраниться, обсуждался политиками незадолго до подписания Беловежских соглашений в резиденции Ново-Огарёво под Москвой.

Кравчук отметил, что создать конфедерацию вместо федеративного государства действующему на тот момент президенту СССР Михаилу Горбачеву предложил Борис Ельцин. Однако, как утверждает украинский политик, Горбачёв такую идею не поддержал, а спустя время предложил референдум о сохранении СССР.