Душанбе, , 10:56 — REGNUM В честь весеннего праздника Навруза в центре Душанбе установят символ весеннего праздника — проросшую пшеницу, 9 марта сообщает агентство «Азия-плюс».

Объект высотой 30 метров представляет собой пирамиду из нескольких цилиндров, напоминающих новогоднюю ёлку. Зеленая пирамида из пшеницы установлена на площади «Дусти» («Дружбы»).

Площадь также украшена плодовыми деревьями, цветами и другими символами Навруза. В мэрии Душанбе отметили, что для установления символов праздника будут потрачены деньги благотворителей.

Напомним, в 2020 году мэрия Душанбе установила 30-метровый объект в виде пирамиды из проросшей пшеницы. Все праздничные мероприятия были отменены из-за пандемии.