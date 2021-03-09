Екатеринбург, , 11:10 — REGNUM Депутаты Екатеринбургской городской думы образовали новую фракцию для оказания помощи медучреждениям. Об этом участники объединения сообщили корреспонденту ИА REGNUM.

В частности, в группу вошли депутаты Алексей Вихарев, Михаил Вечкензин, Сергей Мелехин и Дмитрий Николаев.

«В идеале мы хотим закрепить всех желающих депутатов за каждой больницей в своём округе и оказывать шефскую помощь», — сказал Вихарев, инициировавший создание фракции.

Предполагается, что парламентарии могли бы осуществлять закупку медоборудования и средств индивидуальной защиты, искать спонсоров, помогать в вопросе ремонта и «ходить по кабинетам чиновников» с целью помощь учреждениям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ГКБ № 14 вернули к общему режиму работы терапевтическое отделение, работавшее с больными COVID-19.

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