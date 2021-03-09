Геленджик, Краснодарский край, , 10:27 — REGNUM Прямые пассажирские авиарейсы из Брянска, Калуги, Воронежа и Москвы в Геленджик будут открыты в рамках летнего расписания аэропорта, сообщили 9 марта в пресс-службе аэропорта города-курорта.

Новые направления будет обслуживать авиакомпания «РусЛайн», они откроются с 1 июня. Так, четыре раза в неделю самолёты будут летать из Геленджика в Калугу и обратно, в Брянск из Геленджика и обратно авиарейсы будут отправляться дважды в неделю, по понедельникам и пятницам. Рейс Воронеж — Геленджик — Воронеж будет выполняться по вторникам, по понедельникам и пятницам будут отправляться рейсы в московский аэропорт Внуково.

Все перелеты будут осуществляться на канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200 вместимостью до 50 кресел. Как уточнили в пресс-службе аэропорта, рейсы из Калуги и Брянска в Геленджик являются субсидируемыми и будут выполняться впервые в истории аэропорта.