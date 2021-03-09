Москва, , 10:16 — REGNUM Члены Национального союза птицеводов (НСП) и Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) договорились о сдерживании оптовых цен на тушку бройлера, пишет 9 марта газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник.

«Крупные производители мяса птицы зафиксируют оптовые цены на тушку бройлера на три недели и обеспечат объемы поставок не ниже уровня прошлого года», — говорится в публикации.

В НСП входят такие компании как «Черкизово», «Продо», ГАП «Ресурс», а АКОРТ объединяет сети X5 Retail Group, «Магнит», Auchan, Metro и другие. На дистанционном совещании на минувшей неделе обсуждался фиксируемый уровень отпускных цен — 145 рублей за 1 кг тушки.

Соглашение неформальное, документально не закреплено и розничных цен не касается. Комментарии от его участников изданию получить не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов заявил, что в апреле — мае яйца и мясо птицы могут подешеветь.

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